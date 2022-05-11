WSJ: Biden yönetimi Kongre'den Türkiye ile yeni F-16 anlaşmasını onaylamasını istedi

ABD'de Biden hükümetinin, ABD Kongresi'ndeki yetkililerden Türkiye'nin F-16 filosundaki askeri teçhizat ve silahların geliştirilmesi için yaklaşık 400 milyon dolarlık anlaşmayı kabul etmelerini talep ettikleri belirtildi.

Kongre'ye ilk teklif: F-16'ların modernizasyonu

ABD Kongresi'nin, Türkiye'ye daha fazla askeri uçak satışını sıcak bakmayabileceği, ancak F-16'ların modernizasyonu için anlaşmayı onaylayacağı kaydedildi. Biden hükümetinin bu teklifiyle ayrıca, yeni F-16 savaş uçaklarının satışı öncesinde Kongre'nin durumunun da değerlendirileceği belirtildi.

Wall Street Journal'ın Türkiye'de bulunan Orta Doğu muhabiri Jared Malsin'in haberine göre, anlaşmanın onaylanması halinde Türkiye'ye ait F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu, füze, radar ve elektronik sistemlerinde yükseltme sağlanacak.

ABD Kongresi yeni F-16 satışına sıcak bakmıyor

WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin anlaşmayı, Türkiye'ye 40 yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için Kongre’deki desteğin seviyesini ölçmek amaçlı kullanıyor olabileceğini söyledi. Türkiye'nin 2017'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasıyla birlikte gerilen ABD ilişkileri, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasındaki Türkiye'nin konumu sebebiyle toparlansa bile Kongre'nin bazı endişeleri devam ediyor. Habere göre ABD Kongresi, Türkiye'nin Rusya'yla ilişkileri ve ülkedeki "insan hakları ihlalleri" sebebiyle de yeni F-16 savaş uçakları satışına sıcak bakmıyor.

Anlaşmanın olası içeriği

WSJ'nin görüştüğü bir yetkili, AIM-9 Sidewinder füzeleri ve AIM-120 Amraam füzelerinin yanı sıra radar ve diğer ekipmanların satışının Türkiye'ye 400 milyon dolardan fazlaya mal olacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı, önerilen silah anlaşmasının Kongre'ye resmi olarak bildirilinceye kadar kamuoyu önünde onaylanamayacağını veya yorum yapılamayacağını belirtti. Türkiye Savunma Bakanlığı'nınsa, WSJ'nin yorum talebine yanıt vermediği belirtildi.

Rusya-Ukrayna krizi ardından F-16 gündemi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında ABD Başkanı Biden ile yaptığı Rusya-Ukrayna krizi hakkında görüşmelerin ardından, F-16 satışı konusunu gündeme getirdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "ABD'den 40 yeni uçak alımı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu talebinin bir an önce tamamlanmasını beklediğini" demişti.