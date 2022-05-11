ABD İstihbaratı: Putin, Ukrayna’da uzun bir savaşa hazırlanıyor

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haynes, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi'ndeki bir duruşmada yaptığı konuşmada, Ukrayna’da çatışmaların tırmanma olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili başarılı müzakerelerin yakın gelecekte gerçekleşmesinin pek olası olmadığını belirterek "ayrıca, hem Rusya hem de Ukrayna askeri kazanımlar elde etmeye devam edebileceklerine inandıkları için, en azından kısa vadede müzakereler yoluyla ileriye dönük uygun bir yol görmüyoruz" dedi.

Haynes ayrıca, önümüzdeki birkaç ay içinde "daha fazla öngörülemezliğe ve potansiyel tırmanışa doğru bir hareket" olabileceği gerçeğine de dikkat çekti.

Washington, Kiev’in gerçek askeri durumunu bilmiyor

Washington'ın Kiev'in askeri işlerinin gerçek durumunu bilmediğini ve bu nedenle Ukrayna'nın ne kadar askeri yardımı kabul edebileceğini bilmediğini söyledi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haynes “Bu konunun tartışılmasının bir parçası olarak gündeme getirilen konular arasında, açıkçası Ukrayna'nın ek yardımı kabul edip edemeyeceği ve ne kadarını kabul edebileceğini söylemesi zor. Aslında muhtemelen Rus tarafı hakkında Ukrayna tarafına göre daha fazla bilgiye sahibiz” dedi.

Putin, Ukrayna’da uzun bir savaşa hazırlanıyor

"Putin’in Ukrayna’da uzun bir savaşa hazırlandığına inandıklarını" belirten ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, ve bu savaşta Donbass’ın ötesine geçen hedeflere ulaşma niyetinde olduğu değerlendirdiklerini söyledi. Rusya’nın askeri operasyonlarını yeniden canlandırma çabası içine girecek olmasından dolayı gelecek bir iki ayda Ukrayna’da önemli boyutta çatışmaların yaşanacağı öngörüsünde bulundu.

Haines, Putin’in Kırım ile Donbas bölgesi arasında bir kara köprüsü oluşturmak ve bu bağlantıyı Moldova’nın Transdinyester bölgesine de gelişmek istediği yönünde işaretler bulunduğunu dile getirdi.

Bununla birlikte Haines, Rusya’nın daha fazla sayıda askeri seferber etmeden, bunu yapabilecek güçte olmadığını ifade etti. Putin’in ABD ve Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya destek konusundaki kararlılığının zaman içinde zayıflayacağı inancında olduğunu Putin’in amaçlarıyla Rusya’nın sahip olduğu konvansiyonel askeri kabiliyetleri arasında uyumsuzluk olduğu gerçekliğiyle yüz yüze kaldığını düşündüklerini söyleyerek ‘‘bu demek oluyor ki önümüzdeki birkaç ayda daha öngörülmesi zor ve potansiyel bakımdan gerilimin daha tırmanabileceği bir yola doğru ilerliyor olabiliriz” dedi. Haines, “Şu anki gidişat, Putin’in sıkıyönetim uygulama, sanayi üretimini yeniden düzenleme ve hedeflerini başarmak için gereken kaynakları yaratmak için gerilimi tırmandırıcı askeri seçeneklere başvurmak dahil daha sert yöntemlere yönelmesi ihtimalini arttırıyor” ifadesini kullandı. Yakın zamanda Rusya'nın taktiksel nükleer silah kullanmasını öngörmediklerini, Rusya’ya karşı varoluşsal bir tehdit sezmesi durumunda nükleer silaha başvurabileceğini kaydetti.

Savunma İstihbarat Dairesi Direktörü Korgeneral Scott Berrier de şu anda ne Ruslar’ın ne de Ukraynalılar’ın kazan taraf olmadığını, yaşanan durumun “çıkmaz” olduğunu savundu.