ABD istihbaratından Çin-Tayvan krizine ilişkin değerlendirme: Gelişmeler Çin’i caydırdı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Çin’in, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’ya destekte 'biraraya gelişinin' Pekin’in Tayvan üzerinde olası askeri operasyon konusundaki hesaplarını etkileyebileceğini öne sürdü.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Senato’nun Ukrayna ve bölgesinde yaşanan olaylar ve Rusya ile Çin’in olası operasyonları hakkındaki sorularını yanıtladı.

ABD ve Avrupa’nın Rusya karşıtı eylemlerde ortak hareket etmesinin Çin’in Tayvan’ı askeri bir eyleme başvurmadan almayı tercih etmeye zorlayacağını düşündüklerini; ancak olası bir ABD müdahalesinde bile ordusunun üstün gelebilecek kabiliyette olmasını sağlamak için yoğun bir çaba sergilediğini söyledi. Savunma İstihbarat Dairesi Direktörü Korgeneral Scott Berrier de Pekin’in, Tayvan’a ilişkin hedeflerini başarmak için orduyu kullanmayı ilk seçenek olarak düşünmediğini belirtti.

Berrier “Çin Halk Cumhuriyeti’nin bunu güç yoluyla yapmayı tercih etmeyeceğine inanıyorum. Bence zaman içerisinde bunun barışçı bir şekilde olmasını tercih edeceklerdir” ifadesini kullandı.



