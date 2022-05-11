Lavrov: Avrupa'da savaş istemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Umman’ın başkenti Maskat’ta düzenlediği basın toplantısında bir soruya, “Avrupa’da savaş çıkması ihtimali konusunda endişeliyseniz, bunun asla bizim istediğimiz bir şey olmadığını bilmelisiniz” yanıtını verdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta koyduğu hedeflerin son derece açık olduğunun altını çizen Lavrov, Kiev yönetimi tarafından yok edilme tehdidi altında bulunan Donbas'ta Rus ve Rusça konuşan nüfusun haklarının ihlal edilmesini önlemek, Batı'nın Ukrayna topraklarında Rusya için askeri tehditler oluşturacak bir köprü başı kurmasının önüne geçmek istediklerini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "koyulan tüm hedeflere ulaşıp özel askeri harekatı tamamladıklarında, Batı'nın uluslararası hukuku baltalama, ülkelerin egemen eşitliği ilkesi de dahil BM Şartı ilkelerini görmezden gelme ve kaba şekilde ihlal etme girişimlerine ve ABD'yle müttefikleri öncülüğündeki tek kutuplu dünya düzenini teşvik etme çabalarına son vereceğini umduklarını ve beklediklerini" kaydetti.

'Tüm sivillerin harekat bölgelerinden ayrılmalarını istiyoruz'

Rusya'nın insani koridorlar açmayı sürdürdüğünü ve insanların koridorlar üzerinden çıkmaya devam ettiğini, tüm barışçıl sakinlerin özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgelerden çıkmalarına ilgi duyduklarını anlatan Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Kiev rejiminden bu sürece engel olmaya son vermesini istemesini önerdiklerini ve şu an BM temsilcilerinin sahada bu sorunların çözümüne yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Rusya'nın bundan sonra kendisine ve güvenilir partnerlerine güveneceğinin altını çizen Lavrov, "Rusya, Avrupa'nın dışında yeteri kadar enerji kaynakları alıcısına sahip ve onlarla çalışacağız. Bırakın Batı, Rusya'ya ödediğinden çok daha pahalıya alsın ve halkına neden daha yoksul olmaları gerektiğini izah etsin" yorumunu yaptı.