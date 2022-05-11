AP: Macaristan neden Rus petrolüne yönelik yaptırımları engelliyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının temellerinden birisi olan petrol ve doğalgaz ambargosu Birlik içerisinde tartışılmaya devam ediyor. AB'nin Rus petrolü yaptırımına en büyük muhalefet Macaristan'dan geliyor. Macaristan, Rusya'dan enerji kaynağı ithalatını "kırmızı çizgileri" olarak tanımlıyor.

Associated Press (AP) yayınlandığı bir analizde, Macaristan'ın neden Rus petrolüne yönelik AB'nin aldığı yaptırım kararına uymadığını irdeledi. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararının önündeki en büyük engel olarak 27 ülkeden oluşan bloğun parçası Macaristan'a işaret edildi.

Macaristan: Enerji ithalatına yaptırım kararı 'atom bombası' etkisi yaratır

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin amacının enerjide Rusya bağımlılığından kurtulmak ve sene sonuna kadar petrol ve doğalgaz ithalatının sonlandırılması olduğunu belirtmişti. Macaristan hükümeti ise Rusya'dan enerji ithalatına yönelik herhangi bir yaptırım kararını desteklemeyeceklerini, yaptırım kararının "atom bombası" etkisi yaratacağını ve enerji arzına büyük bir darbe vuracağını söyledi.

Von der Leyen, Macaristan'dan gelen bu karşılık üzerine geçtiğimiz Pazartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi ziyaret etti. Ursula von der Leyen, Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmesinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam Başbakan Viktor Orban ile yapılan görüşme, yaptırımlar ve enerji güvenliği ile ilgili konuları netleştirmeye yardımcı oldu" dedi. AB Komisyonu Başkanı, "İlerleme kaydettik ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Macaristan'ın enerjide Rusya bağımlılığı

Macaristan'ın Rusya'dan enerji arzını "kırmızı çizgi" olarak ifade etmesinin arkasındaki en büyük sebep ülkenin doğalgazının yüzde 85'ini ve petrolünün yüzde 60'ından fazlasını Rusya'dan alıyor olması.

Rusya'ya en yakın ilişkilere sahip ülke olan Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Rusya petrol arzına bağımlılıktan kurtulması için "zamana ihtiyacını olduğunu" söyledi. Orban, ülkesinin AB'nin Rus kömürüne yönelik yaptırımlara uyduğunu çünkü bu kararın ülkeyi etkilemeyeceğini ancak petrol ve doğalgaza yönelik yaptırımların ülkeyi "mahvedeceğini" ifade etti.

Orban, Macaristan'ın enerji arzında Rusya bağımlılığından kurtulması için en az beş seneye ihtiyaçları olduğunu da sözlerine ekledi.

Macaristan, Slovakya ve Çekya: Kademeli yaptırımlar

Macaristan, Rusya enerji kaynaklarına yönelik uygulamaların kademeli olmasını desteklerken bu yaklaşımda yalnız değil. Slovakya ve Çekya da Rusya petrolüne yönelik kararın kademeli olması gerektiğini savunuyor.

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer de dün yaptığı açıklamada, denize ulaşımı bulunmayan Avrupa ülkelerine yönelik "özel bir çözüm" bulunması gerektiğini ifade etti.

AB ve Macaristan ihtilafı

Avrupa Birliği, Macaristan'ın yolsuzlukla yeterince mücadele etmediğini, hukuk ihlalleri yaptığını, hükümetin yargı üzerindeki kontrolü, medyayı bastırması ve toplumsal cinsiyet haklarını inkarı sebebiyle ülkeye verilecek 8 milyar dolarlık pandemi yardım fonunu kesmişti. Rusya'ya yönelik yaptırım kararındaki Macaristan'ın konumu da AB'nin bu kararını tekrar gündeme getirdi. Viktor Orban, AB'nin aldığı kararın tamamen siyasi sebeplerle verildiği savunmuştu.

Macaristan ekonomisindeki yüksek enflasyon ve bütçe açığı gibi problemler AB'nin fon kesme kararıyla daha kötü etkilenmiş durumda. AP'nin haberinde, AB'nin alacağı Rusya enerji kaynakları kararında alıkonulan fonun Macaristan olarak bir koz olarak kullanılabileceğine de dikkat çekiliyor.