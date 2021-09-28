WSJ: ABD, Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanmak istiyor

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçtiğimiz hafta Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'la yaptığı görüşmede, "Afganistan'dan gelen terör tehditlerini gözlemlemek" amacıyla Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanabilme ihtimalini ele aldığı öne sürüldü.
Wall Street Journal'da yer alan iddiaya göre, Milley, konuyu Ulusal Güvenlik Konseyi'nin talebi üzerine açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üsleri kullanmaya dönük ABD'ye açık bir teklif sunduğu iddia edildi.
ABD'li yetkililer, Geramisov'un Milley'le Helsinki'de yaptığı görüşmede konuya ilişkin "çekimser" kaldığını söyledi.