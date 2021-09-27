Reuters: Rusya İdlib'de hava saldırılarını artırdı, Türkiye takviye birlik yolluyor

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin Suriye'nin İdlib kentine takviye birlik gönderdiğini ileri sürdü. Haberde, ayrıca Rusya'nın bölgede hava saldırılarını artırdığı iddia edildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Rus savaş uçaklarının Afrin kenti çevresindeki köyleri bombaladığını ve bölgede şiddeti artıran Türkiye destekli grupların bulunduğu noktaları vurduğunu ileri sürdü.

Ajansa konuşan cihatçı kaynakların iddiasına göre, Rusya'nın saldırısı sonucunda Türkiye destekli bir silahlı gruba mensup 5 kişi öldü. Hava saldırıları sonucunda 12 sivilinse yaralandığı öne sürüldü.

Rusya'nın hava saldırısının İdlib'in Cebel el Zevya bölgesinden başlayarak Türkiye sınırındaki Afrin bölgesine doğru ilerlediği iddia edildi. Suriye ordusuna bağlı birliklerin topçu ateşiyle hava saldırılarına destek verdiği söylendi.

Türkiye ordusuyla birlikte hareket eden grupların iddiasına göre, Türkiye saldırıların ardından bölgeye takviye kuvvetler göndermeye başladı. Kaynaklar, roketatar ve tanklardan oluşan bir Türk askeri konvoyunun Türkiye'nin askeri üslerinin bulunduğu Cebel el Zevya güzergahında ilerlediğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi kentinde görüşecek.