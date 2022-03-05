WP: ABD, Rusya operasyonu öncesinde Ukrayna'ya silah yığdı

Rusya'nın Ukrayna operasyonu öncesinde, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyat seviyesini artırdığı ortaya çıktı. ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyat miktarının, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ın ilhak etmesinin ardından 3 milyar doları aştığı belirtildi.

The Washington Post'un haberine göre, ABD'nin silah ve savunma yardımları listesi incelendiğinde, Rusya'nın operasyonu olasılığı yükseldikçe ABD'nin de Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırdığı ortaya çıktı. Yayınlanan listede, Aralık 2021 itibariyle ABD'nin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri silah ve teçhizatla donattığı belirtildi. Biden yönetimi geçen hafta yapılan açıklamada, Ukrayna'ya Stringer füze sistemi gönderileceğini, Javelin füzeleri ve diğer mühimmat sevkiyatlarının da artırılacağı duyurulmuştu.

The Washington Post'un haberinde, ABD her ne kadar Ukrayna'ya birlik yerleştirmeyeceğini açıklamış olsa da, "ABD'nın Ukrayna ordusunu Rusya'ya karşı hibrit savaşa hazırlamaya çalıştığı" söylendi. Gazetenin görüştüğü bir Pentagon yetkilisi de, ABD'nin Ukrayna'nın nelere ihtiyacı olduğunu takip ettiğini, yıllardır Ukrayna'yı desteklediği söyledi.

Gazeteye konuşan Pentagon yetkilisi, "Gereksinimleri belirleme sürecimizi hızlandırdık ve bu krizden önce yaptığımız periyodik toplantıların aksine Ukraynalılarla günlük istişarelerimizi de hızlandırdık" dedi. The Washington Post, Pentagon Sözcüsü John Kirby'nin konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındığını ifade etti.

Haberde, ABD'nin Şubat ayında açıkladığı 350 milyon dolarlık yardımın 240 milyon dolarlık kısmının Ukrayna'ya ulaştığı belirtildi. ABD, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık askeri yardımda gönderdi.