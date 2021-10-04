WhatsApp'tan erişim sorunuyla ilgili ilk açıklama

Dünya genelinde WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamalarına erişimde sorun yaşanırken WhatsApp'tan ilk açıklama geldi.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp'la ilgili sorun yaşadıklarının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve buradan mümkün olan en kısa sürede güncellemeleri aktaracağız. Sabrınız için teşekkürler" denildi.