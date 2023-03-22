Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya idari para cezası verdi.
Para cezası 2 milyon 665'er bin lira olarak uygulandı. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira para cezası
Kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza verildi.
Haber Merkezi
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya idari para cezası verdi.
Para cezası 2 milyon 665'er bin lira olarak uygulandı. (AA)