WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira para cezası

Kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza verildi.

Haber Merkezi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya idari para cezası verdi.

Para cezası 2 milyon 665'er bin lira olarak uygulandı. (AA)

Haber

İşsizlik ödeneğine başvuran sayısı 2022'de de arttı: 'Vatandaş hem işsiz hem maaşsız'