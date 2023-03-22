İşsizlik ödeneğine başvuran sayısı 2022'de de arttı: 'Vatandaş hem işsiz hem maaşsız'

Türkiye'deki işsizliğin ulaştığı boyut, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2022 yılı faaliyet raporuna da yansıdı. 2012 yılında 609 bin 530, 2018 yılında 840 bin 793 olan işsizlik ödeneğine başvuran sayısı, 2022 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 707 bine fırladı.

Rapora göre, 2022 yılında toplam 1 milyon 707 bin 850 yurttaş işsizlik ödeneği için başvuru yaptı. Başvuruları değerlendiren İŞKUR, 812 bin 506 kişiye işsizlik ödeneği bağladı. Yani işsizlik ödeneğinden yararlanmak isteyenlerin yalnızca yüzde 47’sine ödenek bağlanabildi. 2022’de ödenen işsizlik ödeneğinin 12 milyar 544 milyon 523 bin TL olduğu bildirildi.

'Sadece 9 milyon 673 bin 929 kişi ödenek alabildi'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Mart 2002'de, “İşsiz kalınması durumunda çalışanlara ekonomik güvence sağlanması” amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğünün 2022 sonunda 124 milyar TL’yi aştığına dikkati çekti. Fona, kurulduğu günden bu yana işsizlik ödeneği almak için toplam 17 milyon 173 bin 166 kişinin başvurduğunu ifade eden Bulut, “Ancak sadece 9 milyon 673 bin 929 kişi ödenek alabildi” diye konuştu.

'İşverene cömert, işçiye cimri bir fon kabul edilemez'

Başvuranların neredeyse yarısının işsizlik ödeneği alamadığını belirten Bulut, şunları söyledi:

“Çünkü işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için öyle şartlar getirildi ki fon adeta işsizlik ödeneği vermemek üzerine bir amaç üstlendi. İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işsiz olur mu? İşsizlik sigortasından yararlanma şartı emekçilerin lehine kolaylaştırılmalıdır. Diğer yandan İşsizlik Sigortası Fonu, yağma Hasan’ın böreği gibi iktidar tarafından sürekli talan edildi. Tıpkı deprem vergileri gibi Güneydoğu Anadolu Projesi'ne kaynak aktarımından istihdam teşvik ve desteklerine, Covid salgınından Soma’daki işçilerin işverence ödenmeyen ücretlerine, karayollarından teşvike kadar her iş için kullanıldı. O para emekçinin alın teridir ve emekçiler için kullanılmalıdır. İşverene cömert, işçiye cimri bir fon kabul edilemez.”

Yıllara göre işsizlik ödeneğine başvuru sayısı şöyle sıralandı:

2005: 208 bin 421

2008: 383 bin 77

2012: 609 bin 530

2014: 901 bin 876

2016: 1 milyon 520 bin

2018: 1 milyon 754 bin

2020: 1 milyon 510 bin

2022: 1 milyon 707 bin