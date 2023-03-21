Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Biz Erdoğan iktidara gelmeden AKP ile mücadeleye etmeye başlayan bir partiyiz. Bu duyguyu iyi biliyoruz, Türkiye toplumunda gerçek bir tartışma olabilmesi için bu kapağın açılması gerekiyor" dedi.
Okuyan, TELE1'de yayımlanan 'Gündem Özel' isimli canlı yayın programının konuğu oldu.
Okuyan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- Biz baştan itibaren Millet İttifakı'nın göstereceği aday ile çok ilgilenmedik. Tabi ki şunu söyledik, karşı devrimci gelenekten gelen bir aday çıksaydı ya da patron kimliği baskın bir aday çıksaydı bu farklı olurdu.
- Bizi ilgilendiren kısım şuydu; bu toplumda çok baskın ve değişmesi imkansız bir duygu var Erdoğan'ın gitmesine dair. Biz parti olarak hem bu duygunun parçasıyız hem de bu duygunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kim gelirse gelsin ya da ne olursa olsun Erdoğan gitsin düşüncesinin bir toplumu hataya sürükleyebileceğini düşündük.
- Öte yandan biz Erdoğan iktidara gelmeden AKP ile mücadeleye etmeye başlayan bir partiyiz. Bu duyguyu iyi biliyoruz, Türkiye toplumunda gerçek bir tartışma olabilmesi için bu kapağın açılması gerekiyor.
- Biz devrimci bir partiyiz. Millet İttifakı'yla Cumhur İttifakı'yla ilgimiz yok. Ama şunu iyi biliyoruz ki, Erdoğan meselesinin çözümü Türkiye'de gerçek bir tartışma başlatacak. O yüzden de bir oyumuz Erdoğan gitsin diye, Kılıçdaroğlu'na değil. Pratik olarak Kılıçdaroğlu'na ama bizi burada ilgilendiren kısım Erdoğan'ın gitmesi.
- Biz siyasi bir partiyiz, duygularla da şablonlarla da hareket etmeyiz. Bir siyasi parti kendi tabanına ve topluma bir şey işaret eder. Biz Erdoğan gitsin istiyoruz deyip sonra sesimizi çıkarmayan ve bunun ne anlama geldiğini söylemeyen bir parti olamayız. O zaman ciddiyetimiz tartışılır. Dolayısıyla bizim şu anda 'bir oy Erdoğan gitsin diye' sözünden kastettiğimiz evet Kılıçdaroğlu'na oy vermek. Ama bunun Millet İttifakı'na, CHP'ye ya da Kılıçdaroğlu'na siyasi bir destek olmadığını defalarca söyledik.
'Sadece oy kullanmaktan ibaret bir toplumdan çıkmamız gerekiyor'
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Seçmenin seçim kaygısı dediğimiz şeyin neden buraya sıkıştığını iyi anlamamız gerekiyor. Bu kadar seçime kilitlenen bir toplum doğal olarak seçim kaygısı da yaşar.
- Türkiye'de çok büyük toplumsal bir toplumsal hareketin yaşandığı Haziran Direnişi'nin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti. 10 yılda şöyle bir değişim oldu; Türkiye toplumu anayasal hakkı olan ama anayasal hakkın ötesinde bütün toplumların meşru hakkı olan protesto hakkını en etkili şekilde kullanma özelliğini yitirdi ve kendisini sandığa kilitledi.
- Geldiğimiz noktada, oyunu çok değerli gören bir toplum var. Seçmenin ya da halkın oyunun kıymetini bilmesinde hiçbir sakınca yok, fayda var. Öte yandan bu toplum niye kaygı duyuyor? Çünkü elinde sandık dışında hiçbir araç kalmadığını düşünüyor. Bu çok tehlikeli.
- Bu seçim Türkiye Komünist Partisi açısından tabi ki önemli ama Türkiye toplumunun sadece ve sadece seçime kilitlenmesi seçimden kaygı duyması anlamına da geliyor.
- Dünyada hiç bir güç yenilmez değil, AKP hiç değil. AKP defalarca yenilebileceğini gösterdi. Deniyor ki hiç seçim kaybetmedi ama AKP birçok kesitte Türkiye'de kaybetti, istediğini yapamadı. Sadece Gezi değil, AKP iktidarının bu ülkede yapamadığı şeyler var ve bu toplumdaki direncin ürünüydü. Şimdi bunları bir kenara bırakıp sadece seçimi tartışmak zorunda kalıyoruz, bu kötü.
- Her şeyi yapmaya muktedir bir iktidar yok. Eğer biz dik durursak, örgütlü durursak seçimi kaçırma, sandık hilesi bunlar bir noktadan sonra yapılabilir şeyler değil ama sadece seçime kitlenirsek sandığı da kaçırırlar. Dolayısıyla bizim sadece oy kullanmaktan ibaret bir toplumdan çıkmamız gerekiyor.
- Bunu suça çevirdiler. AKP iktidarının biraz da muhalefetin yardımıyla yapmış olduğu şey, siyaseti sandıktan ibaret kılmak.
'Tartışılması gereken şeylerin hiçbiri tartışılmıyor'
- Türkiye'de mesele bir kişinin gidip bir kişinin gelmesi değil, peki niye bu noktaya geldik? Niye kişiler bu kadar tartışılıyor? Türkiye'de anketler yayımlanıyor, pazarlıklar yapılıyor, hesaplar yapılıyor ve işin daha acı olanı iki blok arasında bir de şimdi cemaatler ve tarikatlar tercih beyan etmeye başladı. Türkiye'de yasal hiçbir zemini olmayan tarikat ve cemaatler siyasetteki dengeleri değiştirmeye çalışıyor. Tartışılması gereken şeylerin hiçbiri tartışılmıyor.
- Kısa süre sonra Meclis'in gündemine gelecek, NATO'ya bir üyenin daha dahil olması. Komisyon'da yarın tartışılmaya başlanacak. Tartışılıyor mu? Hayır. Suriye'de çok derin pazarlıklar yapılıyor şu anda ve bu pazarlıklar Türkiye'deki bütün siyasi partileri yakından ilgilendiriyor. Kimse bunu tartışmıyor.
- Türkiye'de çok ağır bir ekonomik kriz var, deprem bu krizi daha da derinleştirdi ve 15 gündür ben bunun da tartışıldığını görmedim.
- Sol bunun dışında durmalıydı, sol da milletvekili pazarlıklarına kilitlendi. Ortada bir terslik var. Türkiye dünya tarihinin en ağır depremlerinden birisini yaşadı, bu iktidarın beceriksizliği, piyasacı ve bilime düşman zihniyeti yüzünden çok ağır yaşadık bu depremi. Bunun nedenleri tartışmayı bıraktık, ekonomik krizi tartışmıyoruz, dış politikayı tartışmıyoruz, emperyalist kuşatmayı tartışmıyoruz, tarikat ve cemaatleri tartışmıyoruz ama milletvekili pazarlıklarını tartışıyoruz.