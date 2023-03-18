TKP'den depremzedelere psikososyal destek: 14 köyde çocuk ve yetişkinlerle buluşuldu

On bir ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) kurduğu yardım ve dayanışma ekipleri depremzedelere ulaşmaya devam ediyor.

TKP Psikososyal Destek Merkezi ekibi Hatay'ın Defne ve Antakya ilçelerine bağlı 14 köyde çocuk ve yetişkinlerle bir araya geldi.

Çocuklarla oynanan dayanışma ve umut temalı oyunların ardından hep birlikte ağaç resimleri yapıldı. Yetişkinler için ise psikolojik güçlendirme çalışmaları yapıldı.