Washington'ın saldırısına Tahran'dan misilleme: Ürdün ve BAE'deki ABD üsleri hedef alındı

ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları yaşandı. İran ise saldırıya karşılık verileceğini duyurdu.

Misilleme açıklamasından kısa bir süre sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. İran ordusu ise Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Minhad Hava Üssü'ne onlarca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda ABD askerlerini ve helikopterlerini hedef aldığını bildirdi.

Misillemeler sonrasında açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Savaş arayışında değiliz. Buna karşılık hiçbir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız" dedi.

Devrim Muhafızları: Karşılık verilecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Lark Adası'na yönelik saldırının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, Lark Adası'na saldırının "Amerikan-siyonist düşman" tarafından düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Lark Adası'nı hedef alan saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtilerek, saldırıya karşılık verileceği kaydedildi.

Açıklamada saldırının, "ABD ve İsrail’in bölgedeki itibar kaybı ve iç sorunları nedeniyle kötü rollerini yeniden canlandırma ve kamuoyunu yönlendirme" çabası olduğu savunuldu.

Azizi: Misilleme geliyor, kaç!

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

İran'ın iradesini yeniden sınamanın ABD için daha ağır bedellere yol açacağını ifade eden Azizi, "Şüphesiz hiçbir suç, hiçbir seviyede cevapsız kalmaz. Yıkıcı, daha acı verici ve ibretlik bir yanıtla başarısızlıklar zinciriniz tamamlanacaktır. Korku ve dehşetle bekleyin!" mesajını verdi.

Azizi, İngilizce paylaştığı mesajında ise "İrademizi bir kez daha test et ve daha ağır bir bedel öde. Misilleme geliyor, kaç!" ifadelerini kullandı.

İran basını: Hürmüz Boğazı'nda ABD gemilerine füze ateşledi

Misillemeye dair açıklamaların ardından İran'ın denizdeki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Devlet televizyonunun bölgedeki muhabiri, Lark Adası'na yönelik saldırı sonrası Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinden de patlama sesleri geldiğini ve seslerin İran tarafından Hürmüz Boğazı tarafına atışlardan kaynaklandığını aktardı.

Diğer yandan devlet televizyonuna bağlı İngilizce yayın yapan Press TV de İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD gemilerine füze ateşlediği yönünde bilgilerin olduğunu duyurdu.

Öte yandan İran devlet televizyonu, bölgedeki muhabirlerinden aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, "Ülkenin farklı bölgelerinden bölgedeki hedeflere doğru fırlatılan füzeler görülüyor" ifadelerine yer verdi.

Misilleme: Ürdün'deki iki ABD hava üssü vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki ABD hava üssüne misilleme düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, misilleme saldırıları kapsamında, Ürdün'deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerinin balistik füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

Saldırılarda, üslerdeki "teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının konuşlandığı alanların" hedef alındığını ve üslerde "ağır hasar" meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin" sonuç vermeyeceği ifade edilerek, "Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır" denildi.

Diğer yandan İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının Ürdün'den gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini yazdı.

Ürdün: Sekiz füze engellendi

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Resmi Sözcüsü misillemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına giren sekiz füzeyi engellediğini aktardı.

Silahlı kuvvetlerin saldırılara müdahale ettiğini savunan Sözcü, füzelerin vatandaşlar veya mülkler için herhangi bir tehdit oluşturmadan imha edildiğini ifade etti.

Önleme operasyonlarının "angajman kurallarına" uygun olarak gerçekleştirildiğini söyleyen Sözcü, müdahalenin ülke hava sahasını koruma sorumluluğu kapsamında yapıldığını kaydetti.

Sözcü, füzelerin kaynağına ilişkin bir bilgi vermezken, Ürdün ordusunun tüm birimleriyle görevini sürdürdüğünü, "ülkeyi, egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını" söyledi.

BAE'deki ABD üssü de hedef alındı

İran'ın misillemesi Ürdün'deki iki ABD üssüyle de sınırlı kalmadı.

İran ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Al Minhad" Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirdi.

İran ordusunun yazılı açıklamasında, saldırının "ABD'nin Lark Adası'na saldırısında hayatını kaybeden siviller ve askerlerin intikamı için" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda üste konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerinin hedef alındığı kaydedildi.

ABD'ye ait bir İHA düşürüldü

Öte yandan İran, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun yazılı açıklamasında, uzun menzilli bir ABD MQ-9 İHA'nın Hürmüz Boğazı üzerinde İran Devrim Muhafızları Ordusunun modern hava savunma sistemlerinin füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

ABD ordusuna ait İHA'nın vurulduktan sonra Basra Körfezi'ne düştüğü aktarıldı.

Washington Post gazetesi, 13 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan en az 45'ini kaybettiğini belirtmişti. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.

Pezeşkiyan: Saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da gelişmelerin ardından açıklama yaptı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kırgızistan'da düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'e hareketinden önce Tahran'daki havalimanında basına açıklama yaptı.

ABD'nin Lark Adası'na saldırılarına ve İran'ın misillemelerine değinen Pezeşkiyan, "Savaş arayışında değiliz ve bu dünyaya şimdiye kadar açıkladığımız net bir mesajdır. Buna karşılık hiçbir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız ve saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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