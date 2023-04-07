Washington'dan Ankara’ya: 'ABD’nin isteği Türkiye'nin Rusya’yla ticaretinin azalması'

ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırımlar Koordinasyon Ofisi Başkanı James O'Brien, G7 ülkelerinin baskısı üzerine, Türkiye’nin yaptırım uygulanan Batı mallarının Rusya'ya geçişini durdurmayı kabul ettiğini söyledi.

O'Brien, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Türk yetkililerin, yaptırım uygulanan malların Rusya'ya yeniden ihracatına yasak getirdiklerini çeşitli hükümet ve kurumlarla "çok açık" bir şekilde paylaştıklarını söyledi.

Ancak O’Brien, Washington'un bu değişimin etkisini henüz görmediğini söyledi.

VoA'nın aktardığına göre, O'Brien, "Bunu görmemiz biraz zaman alacak. Mart ve Nisan aylarındaki ticaret verilerini göreceğiz ve bu ticaretin dramatik bir şekilde düştüğünü görmeyi bekleyeceğiz" diyerek, tek önemsediğinin bu rakamlar olduğunu kaydetti.