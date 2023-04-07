Eski Pentagon yetkilisi Rubin: 'Türk İHA'lar ABD konvoyuna saldırdı, Türkiye'ye yaptırım zamanı'

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski yetkililerinden Michael Rubin, Türkiye'ye ait insansız hava araçlarının (İHA), Süleymaniye'ye yakın bir bölgede bulunan ABD konvoyu yakınlarına ateş açtığını iddia etti.
Rubin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi bölgede kriz yaratmaya çalıştığını ifade ederek, 'Türkiye'ye yaptırım' çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rubin, "Irak Kürdistanı'nda Türk İHA'larının Süleymaniye yakınlarında Kürt müttefiklerini taşıyan ABD konvoyunun 100 metre ilerisine füze attığına dair endişe verici raporlar var. Kayıp yok. Erdoğan seçim öncesi kriz yaratıyor. Türkiye'ye yaptırım zamanı" dedi.