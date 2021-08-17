Washington, Taliban hükümetini tanımak için koşullarını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ve uluslararası müttefiklerin, Taliban'ın başkentin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Afganistan'daki gelişmeleri "yakından izleyeceklerini" söyledi.

Euronews'in haberine göre Ned Price , “Halkının temel haklarını koruyan, teröristleri barındırmayan ve nüfusunun yarısı olan kadın ve kız çocuklarının temel hakları da dahil olmak üzere halkının temel haklarını koruyan geleceğin Afgan hükümeti, birlikte çalışabileceğimiz bir hükümet olur” dedi.

Price ayrıca "Tersi de geçerli, bunu yapmayan bir hükümeti desteklemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Sözcü Ned Price, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) pazartesi günü yapılan açıklamadaki "Afgan liderliğinde ve Afganların hakim olduğu bir süreç" çağrısına atıfta bulunarak, Afganistan'da nasıl bir hükümetin kurulması gerektiği konusunda uluslararası toplumda "bir fikir birliği" olduğunu söyledi.

BM'nin açıklaması

BMGK açıklamasında, çatışmanın sona ermesinin “ancak kadın, çocuk ve azınlıklar da dahil olmak üzere insan haklarını koruyan kapsayıcı, adil, dayanıklı ve gerçekçi bir siyasi çözüm yoluyla sağlanabileceği” vurgulanıyor ve Güvenlik Konseyi üyeleri, tarafları insan haklarına ilişkin uluslararası norm ve standartlara uymaya ve bu konudaki tüm suistimal ve ihlallere son vermeye çağırıyor.

Afganistan'da Kabil'in ele geçirilmesiyle savaşın bittiğini ilan eden Taliban sözcüsü Muhammed Naim, dünkü açıklamasında, kadınların ve azınlıkların haklarına ve şeriat hukuku kapsamındaki ifade özgürlüğüne saygı duyacaklarını söylemişti.