Reuters: Türkiye Kabil Havalimanı planlarını durdurdu

Reuters iki Türk güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı kontrol etme planını durdurduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye'nin Afganistan'da NATO'nun çekilmesinin ardından Kabil Uluslararası Havalimanı'nı kontrol etme planlarını durdurduğu iddia edildi.

Reuters haber ajansı iki Türk güvenlik kaynağının, Ankara'nın Kabil Havalimanı'nı kontrol etme planlarını durdurduğunu, Taliban'dan talep gelmesi halinde teknik ve güvenlik desteğine ise hazır olduğunu söylediğini bildirdi.

Kaynaklardan biri, Kabil Havalimanı'ndaki duruma ilişkin “Türk askerlerinin kontrolü ele geçirme süreci otomatik olarak durduruldu” dedi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, “Ancak, Taliban teknik destek isterse, Türkiye havaalanında güvenlik ve teknik destek sağlayabilir” ifadesini kullandı

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