Taliban Sözcüsü A Haber'e konuştu: 'Türkiye İslami bir ülke'

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin A Haber'e konuştu.

Şahin "Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Her hangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Taliban Sözcüsü "Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacağız" dedi.