Kabil'den kalkan tahliye uçağı İstanbul'a indi

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından kentteki Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak İstanbul'a indi.

DHA'nın haberine göre Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na indi. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapılacak.

Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları bildirdikleri adreslerde karantinaya girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü ancak ülkeden ayrılmak isteyen Türkiye vatandaşları için gerekli imkanların sağlanacağını söylemişti.