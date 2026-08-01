Washington Post: ABD'li komutan, İsrail'i koruyacak kaynak kalmadığını bildirdi

ABD'nin İran'a yönelik saldılarının üçüncü dalgası aralıklarla devam ediyor. ABD basınında yer alan haberler, saldırı sıklığının mühimmat kapasitesindeki düşüş nedeniyle azaldığına işaret ediyor.

Geçtiğimiz günlerde CNN, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in mühimmat stoku konusunda "endişeli" olduğunu aktarmıştı.

New York Times ise İran'ın kapsamlı bir misillemede bulunması halinde ABD'nin Ortadoğu'daki hava savunma sistemlerinin yetersiz kalacağını kaydetmişti.

Wall Street Journal'a konuşan Trump ise "Dünyada herkesten çok, ihtiyacımız olandan çok fazla mühimmatımız var" iddiasında bulunmuştu.

Bugün ABD'nin mühimmat yetersizliği nedeniyle durduğuna işaret eden bir haber daha gündeme geldi.

Washington Post’un haberine göre, ABD Avrupa Komutanı Alexus Grynkewich, İsrail’i balistik füze saldırılarına karşı korumak için mevcut deniz kuvvetlerinin yetersiz kaldığını belirterek Pentagon'u uyardı.

İsmi açıklanmayan yetkililere dayandırılan habere göre, ABD Avrupa Komutanı Alexus Grynkewich bu hafta Pentagon’a yazılı bir bildirim gönderdi.

Grynkewich, kendisine ilave bir donanma muhribi tahsis edilmemesi halinde İsrail’in savunması yerine ABD ana karasının savunmasına öncelik vermek zorunda kalacağını bildirdi.

Washington Post’a konuşan yetkililer, söz konusu bildirimin ABD’nin İran savaşı sırasında kullandığı askeri kaynakların mevcut durumu hakkında önemli bir gösterge niteliği taşıdığını belirtti.

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