Washington Post: ABD, Prigojin'in bir şeyler planladığını biliyordu

Washington Post gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Yevgeni Prigojin'in bir şeyler planladığını Haziran ortasından bu yana bildiklerini öne sürdü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Prigojin'in isyanını tetikleyenin 10 Haziran'da savunma bakanlığının Wagner grubu gibi tüm gönüllü birliklerin hükümetle sözleşme imzalamalarını öngören direktifi olduğu belirtiliyor.

ABD'li yetkililer, "Lider kadrosuna bir şeyler olduğunu söyleyecek kadar işaret vardı, ancak isyan başlamadan kısa süre öncesine kadar Prigojin'in tam olarak ne planladığı bilinmiyordu" dedi.

ABD'li yetkililer, Rus istihbaratının Prigojin'in bir şeyler planladığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e öncesinde bildirdiğini ifade etti. Putin'e bu bilginin ne zaman verildiğinin belli olmadığı aktarılırken, ABD'li bir yetkili "Kesinlikle 24 saatten önce" dedi.