ABD Wagner'e dönük yaptırımları erteledi

ABD'nin, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in Moskova'ya karşı harekete geçmesinin ardından, şirkete dönük yeni yaptırımları uygulamayı ertelediği ifade edildi.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrika'da Wagner'le ilişkili olan altın madenciliği faaliyetlerine dönük yaptırımlar duyurmaya hazırlanıyordu. Bunlar arasında Wagner'in Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki madencilik faaliyetleri de vardı.

Wagner'in Moskova'ya karşı ayaklanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın bu planı ertelediği kaydedildi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, "Washington burada bir taraf olmak istemiyor" dedi. ABD'nin Wagner'e uygulayacağı yaptırımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaramasından endişelendiği belirtildi.

ABD, 2017 yılından bu yana Wagner'e yaptırım uyguluyor. Washington, geçtiğimiz Aralık ayında da şirketi Afrika'daki faaliyetlerinden dolayı, "yakından ilgilenilmesi gereken öğe" listesine almıştı. Aynı ayın sonlarına doğru şirketi "kısıtlanan askeri oluşum" ilan eden ABD, Ocak ayında da Wagner'i "önemli uluslararası suç örgütü" ilan etmişti.

ABD, geçtiğimiz ay da Wagner'in Mali'deki faaliyetlerine yaptırım getirmişti.