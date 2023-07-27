Wagner'le bağlantılı hesaplar fotoğraf paylaştı: 'Prigojin Rusya'daki Afrika zirvesinde'

Rus paralı asker şirketi Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in Rusya'nın St. Petersburg kentinde bugün başlayan ve iki gün sürecek Rusya-Afrika Zirvesi'ne katıldığı iddia edildi, iki fotoğraf paylaşıldı.

Sözkonusu fotoğraflardan biri Orchestra Wagner adlı Telegram kanalından paylaşıldı.

Buna göre geçen ay Rusya'da silahlı kalkışma girişiminde bulunduktan sonra Belarus'a gittiği açıklanan Prigojin Rusya'ya döndü.

Orchestra Wagner'in Telegram kanalından yapılan paylaşımda Prigojin'in "Afrika medyası direktörü" ile el sıkıştığı belirtildi.

'Nijer'deki darbeyi Wagner yaptı' iddiası

Aynı Telegram kanalının bir sonraki gönderisinde ise Nijer'deki askeri darbenin Wagner tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Politico'nun haberine göre bu iddia henüz bağımsız olarak doğrulanmazken, kanalın gönderisinde "Prigojin Afrika'da Rusya'nın ve Wagner'in konumunu ve etkisini güçlendirmeye devam ediyor. Nijer'deki darbe bunun kanıtı" ifadelerine yer verildi.

Prigojin'in St. Petersburg'daki zirveye katıldığına ilişkin bir başka fotoğrafsa Afrika merkezli All Eyes on Wagner adlı izleme grubunun Facebook hesabından paylaşıldı. Fotoğrafta Prigojin'in Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Touadera'nın protokol heyetinin başındaki bir resmi delege ile el sıkıştığı görülüyor.

Geçen hafta Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yüzlerce Wagner paralı askerinin geldiğine ilişkin yerel medyada haberler yayımlanmıştı. Ülkede Pazar günü Cumhurbaşkanı Touadera'nın görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin referanduma gidilecek.