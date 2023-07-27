Putin: Yaptırımlara karşın Afrika ülkeleriyle ticari ilişkilerimizi artırdık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Afrika ülkeleriyle ticari ilişkilerinin pandemi ve yaptırımlara karşın arttığını belirtti. Rusya’nın Afrika ülkeleriyle ticaret hacminin bu sene yüzde 35’e yakın arttığını ekledi.

Rusya-Afrika Forumu için St. Petersburg’a giden Afrika Birliği Başkanı ve Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani ile Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faqi Mahamat ile görüşmesi sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Koronavirüs pandemisi ve Rusya’ya karşı getirilen yasadışı yaptırımlarla ilişkili güçlüklere karşın ticari ve ekonomik ilişkilerimizin artmasını sağladık” dedi.

Sputnik'in haberine göre Putin, “2022 yılında karşılıklı ticaretimiz 189 milyar dolar olarak gerçekleşti, bu senenin ilk yarısındaysa ticaret hacmimiz yüzde 35’e yakın büyüdü” diye ekledi.

Bunun yanında Putin, Afrika Birliği’nin G-20 üyeliği girişimini desteklediklerini belirtti ve eylül ayında Yeni Delhi’de gerçekleşecek G-20 zirvesinde buna ilişkin karar alınacağını umduklarını kaydetti.

Putin ayrıca, “Rusya eskiden beri olduğu gibi Afrika ülkelerinin egemenliklerinin güçlenmesi için ve Afrika’nın çok kutuplu dünyanın kilit ortaklarından biri haline gelmesi için her şeyi yapmaya hazır” dedi.

Rusya-Afrika Forumu’nun ikincisi St. Petersburg’da 27-28 Temmuz’da gerçekleşiyor. Söz konusu forumun ilki 2019’da düzenlenmişti.