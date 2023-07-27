Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyaretini ertelediği belirtiliyor

Mısır ve Türkiye'nin diplomatik ilişkileri büyükelçi düzeyine çıkarmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin 27 Temmuz'da Ankara'da olacağı belirtilmişti.

Ancak Al Ain News'e konuşan Mısırlı bir diplomatik kaynağa göre ziyaret, Rusya-Afrika Zirvesi nedeniyle ertelendi.

Sisi’nin St. Petersburg'da bugün başlayan ve 2 gün sürecek olan zirveye katılımı nedeniyle Türkiye ziyaretini ertelediği belirtildi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika zirvesi öncesinde dün St. Petersburg'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşmeler yaptı.

Rusya-Afrika Zirvesi

Rusya-Afrika Zirvesi’nin ikincisi ve Rusya-Afrika ekonomik ve insani forumu, 27-28 Temmuz’da St. Petersburg kentindeki Expoforum’da düzenleniyor.

Zirveye Afrika'dan 49 delegasyonun katılacağı, 17 ülkenin devlet başkanları düzeyinde temsil edileceği açıklanmıştı.

Putin zirve öncesi yayınladığı mesajında, Afrika ülkelerine Ukrayna'dan temin edemedikleri tahılı ticari ya da ücretsiz şekilde gönderebilecekleri sözünü vermişti.