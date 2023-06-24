Wagner mevzilerine geri dönüyor: Rostov'da çekilme başladı

Paralı asker şirketi Wagner’in lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Rusya topraklarındaki ilerlemeyi durdurması çağrısını kabul etti.
Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıkladı.
Sputnik, Wagner güçlerinin silahlarını tanklarına yükleyerek geri çekildiklerini aktardı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Rostov-na-Donu kentinde bulunan güney askeri bölge karargahında askerlerin araçlara binerek kent merkezini terk ettikleri görüldü.
Wagner mevzilerine geri dönüyor: Rostov'da çekilme başladıhttps://t.co/YAElRjHrof pic.twitter.com/WlCeiG2NXD— soL Haber (@solhaberportali) June 24, 2023