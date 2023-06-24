Rusya'da anlaşma sağlandı: Wagner geri çekiliyor

Reuters'ta yer alan habere göre Belarus Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Wagner'in Rusya'daki hareketini durdurmayı kabul ettiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda Prigojin, Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti.

'Üslere geri dönüyoruz'

Belarus Devlet Başkanlığı’nın duyurusu ardından Prigojin, birliklerinin ilerleyişini durduracağını, geri dönüşe başlayacaklarını söyledi ve "kan dökülmemesi için" bu yönde bir karar aldığını belirtti.

Prigojin, Telegram hesabından yayınladığı sesli mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Wagner'i dağıtacaklardı. 23 Haziran'da Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. Bir günde Moskova'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bir mesafeye ulaştık. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık. Artık kanın dökülebileceği an geldi. Bu yüzden taraflardan birinin Rus kanı dökmesinin sorumluluğunu anlayarak güçlerimizi geri çekiyor ve üslere dönüyoruz.''

Lukaşenko’nun görüşmelerin bir taslak üstünde anlaşıldığı, taslağın Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler içerdiği, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsadığı ifade edildi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Prigojin askeri kalkışmanın durması karşılığında, Wagner üyelerine "yargılanmama" garantisi istedi.

Moskova'ya ilerliyordu

Rusya'nın çeşitli operasyonları için kullandığı paralı askeri şirketi Wagner, yaptığı ayaklanma çağrısının ardından Ukrayna sınırındaki Rostov'u ele geçirdiğini ilan etti. Putin'i 'vatana ihanet' ile suçladığı grup Moskova'ya ilerleyeceklerini duyurmuştu.

Wagner grubunun Rostov'un ardından Voronej ve Lipetsk'te de ilerlediği belirtilmişti.