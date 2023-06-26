Wagner liderinin hedefindeki Rusya Savunma Bakanı Şoygu günler sonra ortaya çıktı

Paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in hedefindeki isimlerden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hafta sonu yaşanan krizin ardından ilk kez görüntülendi.

Şoygu'nun Ukrayna'daki Rus birliklerini ziyaret ettiği ve bilgi aldığı görüntüleri devlet haber ajansı RIA paylaştı. Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırılan habere göre Şoygu'nun görevde kalmaya devam edeceği açıktı ancak ne zaman göreve başlayacağı konusunda bilgi verilmemişti.

Putin'in ilerleyen süreçte Şoygu'yu görevden alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.

Prigojin, konuşmasında Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u doğrudan hedef almıştı.