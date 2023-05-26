Wagner lideri: Türk vatandaşının naaşını ülkesine gönderiyoruz

Rusya'nın paralı asker şirketi Wagner'in kurucu ve lideri Yevgeniy Prigojin Ukrayna'dan bir ABD vatandaşı ile bir Türk vatandaşının naaşlarını ülkelerine gönderdiklerini açıkladı.

ABD ve Türk bayraklarına sarılmış iki tabutun önünde duran Wagner grubu lideri Prigojin "Bir Amerikalı ile bir Türkiye vatandaşının naaşını tutsaklarla birlikte geri gönderiyoruz" dedi.

Prigojin ABD vatandaşının Bakhmut'taki çatışmalar sırasında kaybolan eski bir ABD özel kuvvetler askeri Nicholas Maimer olduğunu belirtti.

Türk vatandaşının naaşının Ukrayna güçlerince vurulan bir binanın enkazından çıkarıldığını söyleyen Prigojin, bu kişinin yanındaki bir Türk kadının cansız bedenininse enkazdan çıkarılamadığını kaydetti.



​