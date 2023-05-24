Wagner liderinden 'Rus elitlerine' uyarı: '1917 benzeri devrim olabilir'

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına katılan Wagner adlı paralı asker grubunun kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin Rusya'nın 1917'deki Büyük Ekim Devrimi'ne benzer bir tablo ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre Prigojin, Ukrayna'nın Rusya'nın Kırım'ı topraklarına kattığı 2014 öncesindeki sınırlarından Rus ordusunu püskürtmek için bir karşı saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.

'Sıkıyönetim ilan etmeliyiz'

Ukrayna'nın Bakhmut'u kuşatabileceğini ve Kırım'a saldırabileceğini belirten Prigojin "Rusya'yı kaybedebileceğimiz bir koşuldayız. Ana sorun bu. Sıkıyönetim ilan etmeliyiz" dedi.

Kendisine "Putin'in aşçısı" denilmesini yemek yapmayı bilmediği için "aptalca" diye niteleyen Prigojin "Putin'in kasabı" lakabının daha uygun olacağını söyledi.

'Sıradan Ruslar çocuklarının tabutlarını almaya devam ederse...'

Rusya'nın "elitlerinin" kendi çocuklarını savaşa göndermekten kaçındığını belirten Prigojin, sıradan Rusların çocuklarınınsa cephede öldüğünü, bu durumun Rusya'da bir "kargaşayı" tetiklemesinin olası olduğunu kaydetti.

Prigojin "Elitlerin çocukları yurtdışında güneşlenirken sıradan Ruslar çocuklarını çinko tabutlarda geri almaya devam ederse Rusya'nın bir iç savaşa yol açan 1917 devrimleri gibi bir kargaşayla karşı karşıya kalabileceği"ni ifade etti.