Wagner grubu Lipetsk'te ilerliyor: 'Bölgeye girişler engellendi'

Rusya ordusuna karşı isyan başlatan paralı asker şirketi Wagner'in, Rostov ve Voronej'in ardından Lipetsk bölgesine de girdiği bildirildi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Lipetsk Valisi İgor Artamonov, Wagner grubuna ait askeri konvoyun eyalet sınırları dahilinde ilerlediğini duyurdu.

Artamonov, kolluk kuvvetleri ve yerel yöneticilerin halkın güvenliği için tüm önlemleri aldığını, durumun kontrol altında bulunduğunu aktardı.

Lipetsk bölge yönetiminin yaptığı açıklamada, oblasta girişlerin Çaplıgin ve Lebedyan'dan olmak üzere iki yönde engellendiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner grubunun Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı. (AA)