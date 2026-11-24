Tuzla'daki Volvac Paketleme ve Gıda Makinaları fabrikasında DİSK/Birleşik Metal-İş'e üye oldukları için işten çıkarılan 35 işçinin direnişi bir ayı geride bıraktı. Direnişin 29. gününde, dün, işçiler sendika yöneticileri ve üye işçilerle birlikte fabrika önüne kitlesel bir yürüyüş düzenledi.

Fabrikanın da bulunduğu Kimyacılar Sanayi Sitesi'nde yapılan yürüyüşe DİSK'e bağlı Nakliyat-İş ve Tekstil İşçileri Sendikaları, grevdeki diğer fabrikaların işçileri, siyasi partiler de destek verdi. Yüzlerce işçi “Sendika tercihimize saygı duy!” ve “Sendikalı olmak suç değildir!” yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüşün ardından, polis barikatı kurulan fabrika önünde basın açıklaması yapıldı.

'İtirazı çekin, masaya oturun'

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, patronun, işçilerin kararını kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Soruyoruz: İşçiler ne suç işledi? Sendikaya üye olmak mı suç? İnsanca yaşamak için en temel haklarını istemek mi suç? Volvac işçilerinin yaptığı, Anayasa'nın güvence altına aldığı örgütlenme hakkını kullanmaktır. İşveren de bu ülkede yaşayan herkes gibi, bu anayasal hakka saygı göstermek zorundadır. İşten çıkardığınız 35 arkadaşımızı derhal işlerine geri alın! Ödenmeyen ücretleri ve fazla mesai alacaklarını ödeyin! Sendikamızın yetkisine saygı gösterin, itirazınızı geri çekin ve toplu iş sözleşmesi masasına oturun!"

İşçilerin talepleri ne?

Birleşik Metal-İş adına yapılan basın açıklamasında işçilerin talepleri şöyle sıralandı:

“İşten çıkarılan tüm arkadaşlarımız derhal ve koşulsuz olarak işlerine geri alınsın.”

“Ödenmeyen tüm ücretler ve fazla mesai alacakları derhal ödensin.”

“İşveren, işçilerin iradesine ve sendikamızın yetkisine saygı göstersin, toplu iş sözleşmesi masasına otursun.”

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Volvac'taki sendikal nedenli işten çıkarmalar ve ödenmeyen ücretlerle ilgili derhal denetim yapsın ve gereğini yerine getirsin.”

29 Kasım mitingine çağrı

Atar, konuşmasının sonunda 29 Kasım Pazar günü Kartal Meydanı'nda binlerce emekçinin katılımıyla düzenlecek mitinge çağrıda bulundu. Birleşik Metal-İş'in öncülüğünde, Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın da çağrıcısı olduğu “Yolsuzluğa, yoksulluğa, emperyalizme karşı umut işçilerde” mitinginde şu talepler dile getirilecek:

Asgari ücret ve emekli aylıkları insanca yaşamaya yetecek düzeye yükseltilsin, ücretler enflasyona karşı yıl içinde güncellensin.

İşçinin vergi yükü azaltılsın; büyük servetler ve sermaye gelirleri daha fazla vergilendirilsin.

Kamu kaynakları eğitim, sağlık, barınma ve sosyal güvenliğe ayrılsın.

Sendikal nedenli işten çıkarmalara ve grev yasaklarına son verilsin, kayyum müdahaleleri durdurulsun.

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