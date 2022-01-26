Voleybolda ‘saldırı’ tartışması: ‘Spor kültürüyle yetişmemek en büyük problem...’

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Mert Grup Sigorta'nın sporcuları maç boyunca ev sahibi takım taraftarlarınca ağır hakaretlere uğramıştı. Sporcular ayrıca karşılaşma sonrası çıkan arbededen dolayı büyük bir korku yaşadıklarını söylemişti.

Mert Grup Sigorta takım kaptanı İkbal Merve Albayrak basına yaptığı açıklamada, “Ağza alınmayacak hakaretlerin dışında, el, kol ve beden diliyle taciz girişimlerinde bulundular. Maçın bitiminde ne oldu, biz anlamadık” demişti.

‘Futbolda yer alan tribün hiyerarşisi olayların artmasına neden oluyor’

Konu hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek'se şunları söyledi:

“Bu tip olaylar özellikle futbolda daha fazla. Maalesef özellikle daha küçük yerlerde, futbol tribün hiyerarşisi içinde yetişen kişilerin tribüne doldurulması bu olayların fazlalaşmasına neden oldu. Aslında işin özü bu”.

Olanların sebebini “spor kültürü ile yetişmemek” olarak açıklayan Eskigülek şöyle devam etti:

‘En büyük problem spor kültürü ile yetişmemek...’

“Biz maalesef çocuklarımızı spor kültürü ile yetiştiremiyoruz. Fair Play’i bile bilmiyoruz. Kavram, bize entelektüel bir kesimin ağzına pelesenk olmuş bir şey gibi geliyor. Takım tutar gibi parti, parti tutar gibi takım tutuyoruz. Böyle bir sarmal ve kısır döngü içerisinde tribünlerde böyle insanların yer tuttuğunu görüyoruz. Spor müsabakası izleme kültürüne, Olimpizm ruhuna sahip olmayan ve özellikle futbol kökenli kişilerin bu maçlara gelişinin bunda etkisinin olduğunu not etmek gerekli”.

Mert Grup Sigorta Takımı'ndan sporcular hakemin bitiş düdüğünü çalar çalmaz taraftarların sahaya indiğini belirtirken olaydan dolayı sporcular korkulu anlar yaşamıştı.

Maç sırasında sözlü tacizler ve hakaretler nedeniyle hakem iki kez oyunu durdurup anons yaptırmış ancak değişen bir şey olmamıştı. Saldırgan taraftarlar maçın sonuna doğru sahaya su şişeleri fırlattırken protokol tribünündeki insanlar maç bitiminde sahaya inip takım yöneticisi ve istatistikçisini darp etmiş, sporcularsa soyunma odalarına sığınmak zorunda kalmıştı.