Vodafone 11 bin kişiyi işten çıkartacak

Vodafone, 3 yılda 11 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirketin açıkladığı 2023 finansal yılı ön sonuçlarına göre, şirketin bu yılki ekonomik performansı yavaşlayacak. Vodafone'un en büyük piyasası olan Almanya'da gelirlerinin daralması nedeniyle Avrupa genelinde Vodafone'un ekonomik performansının etkileneceği beliritildi.

Vodafone'un müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanacağı bildirildirken, müşteri deneyimi ve marka alanındaki yatırımları artırmayı amaçlayan şirket, 3 yıl içinde 11 bin kişiyi işten çıkaracak.