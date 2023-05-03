IBM'den işten çıkarma planı: Çalışanların yüzde 30'unu yapay zekayla değiştireceğiz

Bloomberg'e konuşan International Business Machines Corporation (IBM) CEO'su Arvind Krishna, şirketin insan kaynakları gibi arka ofis işlevleri için işe alımları yavaşlatmayı veya tamamen askıya almayı planladığını açıkladı; müşterilerle doğrudan karşı karşıya olmayan rollerin şu anda yaklaşık 26 bin çalışana ulaştığını söyledi.

Beş yıllık bir süre içinde bazı iş kollarının yüzde 30'unun yapay zeka ve otomasyonla değiştirileceğini söyleyen Krishna, “Bu kabaca 7 bin 800 iş kaybı anlamına geliyor” dedi.

Krishna yaptığı değerlendirmede, istihdam doğrulama mektupları sağlamak veya çalışanları departmanlar arasında transfer etmek gibi görevlerin büyük olasılıkla tamamen otomatik hale getirileceğini söyledi. Fakat, işgücü üretkenliğini değerlendirmek gibi bazı insan kaynakları görevlerinin muhtemelen önümüzdeki on yılda değiştirilmeyeceğini belirtti.

Şu anda yaklaşık 260 bin işçi istihdam eden IBM, yazılım geliştirme ve müşteriye dönük pozisyonlar için işe alımlara devam ediyor.