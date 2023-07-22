Vizesiz AB için yeni hamle

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay verirken, bu sırada masaya Türkiye'nin AB üyeliğini getirmişti.

Yeniden başlayan AB tartışmalarının ardından AKP'nin vizesiz AB için atacağı adımlar belli oldu.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre, AB’nin vize muafiyeti için istediği 72 kriterden 66’sını tamamlayan Türkiye geri kalan 6 kriterin tamamlanması için düğmeye basıyor.

6 kriterden birisi olan terörle mücadele yasasında bazı değişiklikler gündemde. Habere göre söz konusu yasada bazı esnemelere gidilecek. Diplomatik kaynaklar, “Küresel ilişkilerdeki yumuşama ile birlikte terörle mücadelede kırmızı çizgilerimizden taviz vermeden belli alanlarda karşı tarafın bizi anlamasını sağlayan bazı adımlar atılabilir” değerlendirmesi yaptı.

En önemli konuların başında gelen Türkiye’nin göçmen politikasında yeni bir adım atılması planlanıyor. Bu kapsamda, başta Suriyeliler olmak üzere sığınmacılara Türk vatandaşlığı verilmesinin zorlaştırılması konusunda çalışmalar yapılıyor.

Bu iki başlığın dışında yolsuzlukla mücadele, EUROPOL ile işbirliği, kişisel verilerin korunması ve AB üyeleriyle adli yardımlaşma başlıkları da masada duruyor.