Akşener yerel seçim stratejisini belirledi: İşte CHP'den istediği iller

CHP ile 2019’daki yerel seçimlerde ittifak yapan İYİP “aynı durumun 2024’ün martında yapılacak seçimlerde söz konusu olmayacağı” görüşünü dile getiriyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, İYİP kanadı, CHP’nin 2019’daki seçimlerde başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya gibi illeri “İYİP’in desteğiyle kazandığını” belirtiyor.

CHP’nin yerel seçimlerde İYİP ile işbirliği yapmak istemesi durumunda 2019’dan farklı olarak “partinin kırmızı çizgilerinin üstünün kalın kalemle çizileceği” kaydediliyor. Partinin, olası işbirliği halinde CHP’den sadece Adana, Mersin ve Manisa gibi büyükşehir için değil Ankara, Antalya gibi büyükşehir belediyeleri için de “İYİ Parti’nin desteklemesini bekleyeceğine” işaret ediliyor.

İYİP’de “tek alternatifin CHP olmadığı” da tartışılıyor. Parti yönetimi “il il, ilçe ilçe, belde belde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra” belli yerlerde bir adayın isminin öne çıkması durumunda “salt CHP ile değil, Millet İttifakı’nın diğer bileşenleriyle de işbirliği olma olasılığını” da konuşuyor. Buna göre, DEVA, Gelecek, Saadet ya da DP’nin adayı daha güçlü ise desteklenebilecek. İYİP’in adayının güçlü olması durumunda ise bu partilerin de desteği beklenecek. Ancak her koşula göre “öncelik İYİ Parti’nin adaylarında olacak” değerlendirmeleri yapılıyor.