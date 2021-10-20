Vikingler Amerika'ya Kolomb yola çıkmadan 471 yıl önce ulaşmış

Kanada, Almanya ve Hollanda'dan uluslararası bir grup bilim insanı, Vikinglerin Kristof Kolomb'dan çok önce Kuzey Amerika'ya ulaştığına dair yeni bulgulara ulaştı. Nature dergisinde yayınlanan makalede aktarıldığı üzere Vikingler, İtalyan kâşif Kristof Kolomb ilk yolculuğuna çıkmadan 471 yıl önce, MS. 1021 yılında Amerika'ya yerleştiler.

Arkeologlar 20. yüzyılın ikinci yarısında Kanada'nın Newfoundland eyaletinde keşfedilen bir İskandinav yerleşim alanını, özellikle çeşitli ahşap eserleri inceledi. Yeni bir tarihleme tekniği kullanarak Vikinglerin yerleşimlerini ne zaman inşa ettiklerini öğrenebildiler.

Söz konusu tarihleme yöntemi, bir ağacın yıllık büyüme halkalarında ayırt edici bir radyokarbon sinyali üreten güneş fırtınalarını hesaba katarak yapılıyor. Bilim insanları referans noktası olarak 992'de meydana gelen bir güneş fırtınasını kullandılar. Üç farklı ağaçtan elde edilen tüm odun parçaları, 992 güneş fırtınasından etkilenenden sonra oluşan aynı sayıda halkayı gösterdi.

Hollanda, Groningen Üniversitesi İzotop Araştırma Merkezi'nden Margot Kuitems, "Kabuğun içinde güneş fırtınası 29 büyüme halkasının sinyalini bulmak, kesme faaliyetinin MS 1021 yılında gerçekleştiği sonucuna varmamızı sağladı" yorumunda bulundu.

Bilim insanları keşiflerinin İskandinav mitolojik destanlarında anlatılan olayları doğruladığını da ekledi. Söz konusu makalede 10. yüzyılın sonunda ve 11. yüzyılın başında Amerika'da bir Viking varlığından söz eden İzlanda destanlarında Sagalar, Leif Erikson adlı bir liderin Kuzey Amerika'nın yerli halklarıyla karşılaştığını ve etkileşimlerin bazen barışçıl, bazen de şiddetli olduğununa değinildi.