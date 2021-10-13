Meksika'da Kolomb heykeli, yerli kadın heykeliyle değiştirilecek

Meksika'nın başkenti Meksiko'da Reforma bulvarında bulunan Kristof Kolomb heykeli, İspanya'nın sömürgecilik dönemi öncesi yapıldığı ortaya çıkan bir yerli kadın heykelinin replikasıyla değiştirilecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, yerli kadın heykeli, Ocak ayında Huasteca bölgesinde Meksika Körfezi kıyısı yakınlarındaki kazı sonucunda bulundu. Heykele, bulunduğu köye atıfla "Amajac'ın Genç Kadını" adı verilirken, taştan heykelin kimi resmettiği henüz bilinmiyor.

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, heykelin Huastec kültürünün bereket tanrıçasının resmedilişiyle benzer yönler taşıdığını söylerken, enstitüde görevli bazı arkeologlar, heykelin elit veya yönetici sınıfın bir parçası olan bir kadını resmediyor olabileceğini düşünüyor.

Heykelin replikasının, 2 metre büyüklükte olan orijinalinden üç kat daha büyük olacağı aktarıldı. Heykelinin orijinali, şu anda Meksiko Antropoloji Müzesi'nde sergileniyor. Kent yetkililerinin Kolomb heykelini daha az öne çıkan bir yere yerleştirilmesi ve yerli kadının daha öne çıkması gerektiğine karar verdiği bildirildi.

Yerli kadın heykelinin Kolomb heykelinin yerine yerleştirileceği Reforma bulvarında başka yerli kişilerin heykelleri bulunsa da, bu heykeller Kolomb'unki gibi neoklasik tarzda.

Kolomb heykeli, geçen yıl ABD'de Kolomb Günü olarak bilinen 12 Ekim tarihinden bir gün önce, restorasyon gerekçesiyle bulvardan kaldırılmıştı. Kentte, protestocular, İspanyolların tarihte yerli halklara vahşice muamele göstermesini protesto etmek amacıyla heykel üzerini spreyle boyuyordu.

Kolomb heykelinin değiştirilmesi kararı, o dönem Aztek başkenti Tenochtitlan olan Meksiko kentinin İspanyollara düşmesinin 500. yıldönümüne denk geldi.