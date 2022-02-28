VİDEO | Ukrayna askerleri Hindistanlı öğrencilerin ülkeden çıkmasını engelliyor

Ukrayna ordusu Hindistanlı öğrencilerin ayrılmasını engellemeye çalışıyor.

Ülkenin Polonya sınırında mahsur kalan Hindistan'ın Kerala Eyaleti'nden gelen öğrenciler, Ukrayna ordusunun havaya ateş açtığını, öğrencileri darp ettiğini ve Polonya sınırını geçmelerini engellemek için üzerlerine arabalar sürdüğünü bildirdi.

Öğrencilerin çektiği görüntülerde öğrencilerin darp ediliği ve ve havaya ateş açıldığı gözüküyor.

Sınırda öğrencilere işkence yapan askerler havaya ateş açtı.

Ülkede hava ulaşımının olmamasından dolayı Hindistan'dan gelen öğrenciler evlerine dönebilmek için Ukrayna sınır kapısından geçmek zorunda.

Bir askerin öğrenciye tekme attığı görüntüler.

Lviv'de Ulusal Tıp Üniversitesi'nde öğrenci olan Saakshi Ijantkar, Hindistan menşeli MoneyControl'e verdiği demeçte “Sadece Ukraynalılara izin verdiler. Daha sonra yalvardığımızda kızların sınırı geçmesine izin verdiler. Ama erkekleri dövdüler. Astım hastası bir öğrenci vardı, ona işkence ettiler ve nefesinin kesildiğini bize gösterdiler" dedi.