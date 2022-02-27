Polonya-Ukrayna sınırında ırkçılık iddiası: 'Savaştan kaçan Afrikalılar kabul edilmiyor'

Polonya, Rusya'nın başlattığı harekat nedeniyle, savaştan kaçmak isteyen Ukrayna vatandaşlarını sığınmacı olarak kabul ettiğini duyurmuştu.
Ancak, Polonya'nın savaş nedeniyle sınıra gelen Nijeryalı öğrencileri kabul etmediği öne sürüldü.
Polonyalı güvenlik görevlilerinin, sınırda Nijerya vatandaşlarını durdurup geri dönmelerini istediği ve ateş açmakla tehdit ettiği öne sürülüyor.
Sınırdan geçişi kabul edilmeyenlerden bazılarının Lyiv kentine döndüğü söyleniyor.
Watch how they are threatening to shoot us!— Nze (@nzekiev) February 27, 2022
We are currently at the Ukraine -Poland border.
Their Police and Army refused to let Africans cross they only allow Ukrainian.
Some have slept here for 2 days under this scorching cold weather, while many have gone back to Lviv. pic.twitter.com/47YG4gxFC4