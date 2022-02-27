Polonya-Ukrayna sınırında ırkçılık iddiası: 'Savaştan kaçan Afrikalılar kabul edilmiyor'

Polonya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeye giriş yapmak isteyen Nijeryalı öğrencileri kabul etmediği iddia ediliyor.

Haber Merkezi

Polonya, Rusya'nın başlattığı harekat nedeniyle, savaştan kaçmak isteyen Ukrayna vatandaşlarını sığınmacı olarak kabul ettiğini duyurmuştu.

Ancak, Polonya'nın savaş nedeniyle sınıra gelen Nijeryalı öğrencileri kabul etmediği öne sürüldü.

Polonyalı güvenlik görevlilerinin, sınırda Nijerya vatandaşlarını durdurup geri dönmelerini istediği ve ateş açmakla tehdit ettiği öne sürülüyor.

Sınırdan geçişi kabul edilmeyenlerden bazılarının Lyiv kentine döndüğü söyleniyor.

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