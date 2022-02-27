GÜNCELLENİYOR | Rusya'nın Ukrayna harekatında dördüncü gün

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının ikinci günü geride kaldı.

Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıdıklarını belirten bir açıklama yapan Putin, buradan gelen "davetle" Ukrayna'ya asker gönderme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ukrayna'nın birçok bölgesine yayılan çatışmalar ve gün içindeki tüm gelişmeler haberimizde...

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna harekatında toplam 471 Ukraynalı asker gözaltına alındığını açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Genichevsk ve Kherson yakınlarındaki Chernobaevka hava üssünün kontrol altına alındığını bildirdi.

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Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya güçlerinin Harkov kentine girdiğini duyurdu.

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Ukrayna başkenti Kiev'in vali yardımcısı Mikol Povoroznik, kentteki son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kentte durumun sakin olduğunu söyleyen Povoroznik, "Başkent tamamen Ukrayna ordusunun kontrolünde. Gece saatlerinde sabotaj gruplarıyla bazı çatışmalar yaşandı" dedi

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Lugansk yetkilileri, Rovenki kentindeki bir petrol deposunda gerçekleşen patlamanın Ukrayna'nın füze saldırısı nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı

AFP: Fransa, gelecek haftaya kadar 9 bin 500 askerini seferber edecek

Fransa'nın, Ukrayna’daki durum nedeniyle gelecek hafta sonuna dek 9 bin 500’den fazla askeri seferber edeceği belirtildi.

AFP’nin Genelkurmay Başkanlığı’nı kaynak gösterdiği habere göre, bu askerlerin 1500’ü NATO'nun doğu sınırına takviye olarak gönderilecek.

Rus bankalarının SWIFT'ten çıkarılmasına ilişkin Batı ülkelerinden ortak açıklama

Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada, Rusya'ya karşı uygulanacak ilave ekonomik yatırımlar konusunda ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, 'Bu savaşın Putin için stratejik bir başarısızlık olmasını sağlayacağız' denildi.

Avustralya, Ukrayna'ya silah gönderecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin Ukrayna'ya silah göndereceğini açıkladı.

NATO kanallarının, askeri desteği genişletmenin en etkili yolu olduğunu söyleyen Morrison, "Bu alanlarda zaten destek sağlıyorlar ve biz de onlara yaptıklarında yardımcı olacağız" dedi.

BMGK, Ukrayna üzerine olağanüstü oturum için toplanacak

BMGK’de Ukrayna konusunda BM Genel Kurulu’nda acil olağanüstü bir oturum yapılması çağrısında bulunan karar taslağı oylanacak.