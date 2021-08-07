VİDEO | Taliban'dan ABD yapımı Humvee'lerle geçit töreni

Taliban militanları, Afganistan'ın güneybatısındaki Nimruz eyaletinin başkenti Zaranc şehrini ele geçirdikten sonra ABD yapımı Humvee araçlarıyla geçit töreni düzenledi. Yayılan videolarda cihatçıların ele geçirilen Humvee'lerle tören yaptıkları, askeri araçların çatılarına Taliban bayrağı astıkları görülüyor.

Nimruz eyaletinin başkentini ele geçirdikten sonra Taliban militanları ABD yapımı zırhlı taşıtlarla geçit töreni düzenledi.

Cuma günü ayrı bir gelişmede, Taliban'ın Cevzcan eyaletinin başkenti Şabarghan şehrini ele geçirdiği bildirildi.

Yine Cuma günü, ABD'nin Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Jeffrey DeLaurentis, Taliban militanlarının "Afganistan'ın askeri olarak ele geçirilmesini veya Taliban'ın İslam Emirliği'nin ilanını kabul etmeyeceğimizi uluslararası toplumdan duymaları gerektiğini" vurguladı.

Geçen ayın sonlarında, Afgan Savunma Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan sınırlarının yüzde 90'ını kontrol etme iddiasını "mutlak bir yalan" ve "temelsiz propaganda" olarak reddetti.

Temmuz ayı başlarında, ABD Başkanı Joe Biden, ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesinin, ABD yönetimi tarafından başlangıçta önerilen 11 Eylül tarihine iki haftadan kısa bir süre önce, 31 Ağustos'ta tamamlanacağını açıkladı.