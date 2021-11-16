VİDEO | Taksici yabancı müşteriden fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti

İstanbul Esenyurt'a bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde dün taksi şoförü ile yabancı müşteri arasında tartışma yaşandı.

İHA'da yer alan habere göre, yabancı müşteri ile ticari taksi sürücüsü arasında ‘Ücreti eksik verdin’ tartışması çıktı. Müşteri, araçtan tartışma sonrasında indi. Bir süre sonra tartışmanın büyümesi ile olay yerine ikinci bir taksi şoförü geldi.

Yabancı müşteri kendisinin haklı olduğunu söylemeye çalışırken o sırada cadde üzerinden geçen minibüse bindi. Tartışma minibüsün kapısında da devam etti. Elindeki demir sopa ile olay yerine gelen ikinci taksicinin adamı tehdit ettiği görüldü. Tartışma devam ederken içeriden bir yolcu kapı önünde beklemekte olan adamı dışarıya itti. Minibüsten inen adam, kendisinden fazladan istenildiğini iddia ettiği parayı da vererek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.