Taksiciden gazeteciye küfür ve tehdit: Kafana sıkarım

Gazeteci Fırat Fıstık, İstanbul'da yaşanan taksi sorununa dair bir video paylaştı.

Fıstık, "15 dakika önce bu videoyu çektim. Altunizade'de 34 TBP 61 plakalı taksi dahil olmak üzere 7 taksi sadece karşıya gittiğini söylüyor ve yolcu almıyor. Üstüne de küfür ediyor" dedi.

İlgili videoda taksicinin küfür ve tehdit ifadeleri yer alıyor: