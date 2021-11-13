Taksiciden gazeteciye küfür ve tehdit: Kafana sıkarım

Gazeteci Fırat Fıstık, İstanbul'da yaşanan taksi sorununa dair bir video paylaştı.
Fıstık, "15 dakika önce bu videoyu çektim. Altunizade'de 34 TBP 61 plakalı taksi dahil olmak üzere 7 taksi sadece karşıya gittiğini söylüyor ve yolcu almıyor. Üstüne de küfür ediyor" dedi.
İlgili videoda taksicinin küfür ve tehdit ifadeleri yer alıyor:
15 dakika önce bu videoyu çektim. Altunizade'de 34 TBP 61 plakalı taksi dahil olmak üzere 7 taksi sadece karşıya gittiğini söylüyor ve yolcu almıyor. Üstüne de küfür ediyor.@ibbBeyazmasa @Mrt_Ongun @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/y92xKZ901W— fırat (@firatfstk) November 12, 2021