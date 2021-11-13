Taksiciden gazeteciye küfür ve tehdit: Kafana sıkarım

Gazeteci Fırat Fıstık, Altunizade'de bir durakta 7 taksinin yolcu almadığını belirtip bir de üzerine kendisine küfür edildiğini söyledi, o anların videosunu paylaştı.

Haber Merkezi

Gazeteci Fırat Fıstık, İstanbul'da yaşanan taksi sorununa dair bir video paylaştı.

Fıstık, "15 dakika önce bu videoyu çektim. Altunizade'de 34 TBP 61 plakalı taksi dahil olmak üzere 7 taksi sadece karşıya gittiğini söylüyor ve yolcu almıyor. Üstüne de küfür ediyor" dedi.

İlgili videoda taksicinin küfür ve tehdit ifadeleri yer alıyor:

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