VİDEO | İranlı vali göreve başlarken tokatlandı

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinin valisi Orgeneral Abidin Horam, Cumartesi günü Tebriz'de kendisi için düzenlenen göreve başlama töreninde yüzüne tokat atıldı.

Saldırının nedeni bilinmiyor ancak basında çıkan haberlerde bunun kişisel bir tartışma olduğu öne sürülüyor. Devlete ait IRNA haber ajansına göre, saldırgan, Horam'ın denetlediği Muhafız Aşure Kolordusu'nun bir üyesi. Ajans, saldırının "kişisel nedenlerle" gerçekleştiğini söyledi ancak herhangi bir ayrıntı vermedi.

Horam konuşma yapmak için kürsüye çıkar çıkmaz arkasından gelen adam valiye tokat attı. Saniyeler sonra, güvenlik görevlileri onu sürükleyerek uzaklaştırdı.

Daha sonra Horam sahneye döndü ve olayla ilgili şu yorumu yaptı:

"Tabii tanımıyorum ama bilmelisiniz ki, söylemek istemesem de Suriye'deyken düşman tarafından günde 10 defa kırbaçlanır, dayak yerdim... 10'dan fazla. Zaman zaman kafama dolu bir silah dayıyorlardı. Onu bu düşmanlarla eşit görüyorum ama affedin”