Köye 'Reis hariç hiçbir AK Parti’li giremez' tabelası

Tokat merkez ilçeye bağlı Çamağzı Köyü Muhtarı Mustafa Keskin ile bir grup köylü, DSİ Ve İl Özel İdaresi'nden destek alamadıkları gerekçesiyle köyün girişine “Reisten başka hiç bir AK Parti’li siyasetçi Çamağzı köyüne giremez” yazılı bir tabela dikti.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, tabelanın önünde açıklama yapan Çamağzı Köyü muhtarı Mustafa Keskin, 3 dönemdir muhtar olduğunu ve son 3 yıldır İl Özel İdaresi ve DSİ'den hizmet alamadıklarını belirtti.

DSİ'nin bölgeyi sulu tarımdan susuz tarıma geçirdiğini söyleyen Keskin, "Arazimizi 3 yıldır sulayamıyoruz. Milletvekillerine bu durumu arz ettim, hiçbirisi ilgilenmedi. Biz reisten başka hiçbir AK Parti'li siyasetçiyi bu köyde kabul etmiyoruz. Ne zaman ki milletin derdi ile dertlenen, ilgilenen idareciler gelirse başımızın üzerinde yeri var" dedi.