Bild'den Erdoğan değerlendirmesi: 'Tamamen balatayı sıyırdı'

Alman Bild gazetesinde yayımlanan bir haberde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden 10 ülkenin Ankara büyükelçilerini hedef alması ele alındı.

"Erdoğan diplomatlara çattı: Siz kimsiniz?" başlıklı haberde, "Erdoğan'ın birçok haline alıştık. Sürekli otoriter ve baskıcı tavırlarını yineliyor. Erdoğan'ın insan haklarıyla da ilgilenmediği biliniyor. Muhalefetin ve eleştirenlerin üstüne yürüyor. Kadın hakları ve hukukun üstünlüğü onun için önemli değil" ifadesi yer aldı.

Erdoğan'ın diplomatlara dönük açıklamasının hatırlatıldığı haberde, "Erdoğan burada aynı zamanda masayı döndürmeye çalıştı. Almanya ve ABD'nin 'hırsız, katil ve teröristleri' serbest bırakmadığını savunarak delice bir bahane ortaya attı" denildi.

Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından TL'nin dolar karşısında değer kaybettiğine işaret edilen haberde, döviz krizinin Türkiye'nin Batı'yla yeni bir gerilime yol açabileceği kaydedildi.

Haberde gazetenin yayın yönetmeni yardımcısı Paul Ronzheimer'ın değerlendirmesine yer verildi. Ronzheimer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan tamamen balatayı sıyırdı. Bu cumhurbaşkanıyla Türkiye'de her şey olabilir görünüyor. Umarım bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayız"