VİDEO | AKP’li başkandan işçilere hakaret ve tehdit: Alçaklar, terbiyesizler

Ordu’nun Gürgentepe Belediyesine ait şirketin personeli olarak temizlik işlerinde çalışan 2 kadını makam odasına çağıran AKP’li Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in, sendikadan istifa etmeleri için kadınlara baskı yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

2019 yılı Haziran ayında yaşanan bu olaydan kısa süre sonra sendikadan istifa etmeyen 4 işçinin kovuldukları belirtildi.

'Ben dediğimi yaptırmazsam yaşatmam'

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, ortaya çıkan videoda AKP'li Şahin, makam odasına gelen 2 kadının oturmasına izin vermeyerek sendikadan istifa etmelerini ve neden söylediklerinin yapılmadığını soruyor. Kadınlar da iş güvencesi için sendikadan ayrılmadıklarını, kendisine hiçbir saygısızlık yapmadıklarını söylüyor.

"O koltukta benim de hakkım var" diyen Sevinç Karaca isimli kadın ile Şahin arasında karşılıklı konuşma devam ederken, Başkan Şahin şunları söylüyor:

"Ben belediye başkanı olarak bu şirketin de müdürü olarak, yetkilisi olarak diyorum ki; siz bu sendikadan istifa edin. Ben dediğimi yaptırmazsam yaşatmam. Bu kadar basit. Ben burada belediye başkanı olacağım, belediyede çalışan benim dediğimi yapmayacak, ben elimi kolumu bağlayacağım öyle mi? Siz size düşeni yaptınız. Karşı geliyorsunuz. Hakkınızı sendika ödeyecek sizin, ömür boyu size maaşta verecek. Evde alacak size, ihtiyaçlarınızı görecek sizin. Bana değil siz sendikaya güvenin."

İşçiler hakkında tutanak tutulmasını emretti

Tartışma devam ederken Başkan Yaşar Şahin, odasına çağırdığı personele, “Şimdi bu 4 arkadaşa, amire karşı gelmekten, yalancı demekten, onun maddesi ne ise bir uyarı yaz. Onun karşılığı görevde atılmaktır. Disiplinde karşılığı neyse önce o yazıyı yazalım, daha sonrada eğer durum değişmez ise şey yapacağız. Bu dördüne yazın” diyor.

İşçileri odasından kovdu

Sevinç Karaca’nın sözleri üzerine öfkeyle koltuğundan kalkan Şahin, "Terbiyesizlik etme, çık. Bana yalancı diyecek alçaklıkta bulunmayın. Çık dışarı. Size kim öğretti lan bunları? Ne kadar terbiyesizmişsiniz lan siz. Çıkın, yürü” diyerek işçileri odasından kovuyor. Görüntülerde sekreter içeriye girerken kadınlar odadan çıkıyor.

Bu sırada Sevinç Karaca başkana şikayet edeceğini bir kez daha söylüyor. Başkan Şahin de işçi kadınların arkasından, “Bana yalancı diyecek kadar alçaksınız. Terbiyesizler." diye bağırıyor.

Davayı kazandılar ama işe dönemediler

Bu olaydan sonra işçiler, sendikadan ayrılmaları için baskı gördüklerini ve bu nedenle işten kovulduklarını söyleyerek dava açtı. Başkanın makam odasında bulunan güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntülerde davada delil olarak kullandı.

AKP’li Belediye Başkanı Yaşar Şahin’in işten attığı temizlik işçisi Sevinç Karaca, daha önceki Belediye Başkanı Yener Yalçınkaya döneminde işe girdiğini söyleyerek, “15 yıldır çalışıyorum. Sendikalı olmamız daha önce sorun olmamıştı. Bu başkan zamanında sorun oldu. Ben şehit yakınıyım. Eşimin kardeşini şehit verdik. Sendikadan istifa etmediğimiz için benimle birlikte 3 kişiyi daha kısa süre sonra işten çıkardı. Dava açtım ve kazandım. İşe dönüşümü yapmadı. Maaşımı yatırdılar ama beni işe almadılar. Şimdi bir tekstil fabrikasında çalışıyorum” diye konuştu.